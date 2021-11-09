اخبار الخليج – رئيس جامعة الخليج العربي يؤكد تبني قضية الأمن المائي تحقيقاً لرؤية قادة دول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي الدور المحوري الذي تؤديه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا التنموية في الدول الخليجية وتحقيق سبل التعاون والتكامل الخليجي، مثمناً نجاح الشراكة المثمرة بين جامعة الخليج العربي والأمانة العامة، لخدمة ودعم أبرز وأهم القضايا الاستراتيجية لدول المجلس، وفق روية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها خلال الورشة التدريبية الثانية التي نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، التي أقيمت تحت عنوان «استخدام النمذجة الرياضية الديناميكية في تخطيط وإدارة الموارد المائية»، أن هذه الورشة التي يشارك فيها مختصين يمثلون جميع دول الخليج تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل يشمل خمسة ورش تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكادر الوطني في دول المجلس العاملين في مجال تخطيط وإدارة قطاعات المياه المختلفة، والعاملين في مجال الجوانب التشريعية والمؤسسية والاقتصادية وإعداد الاستراتيجيات والخطط المائية.

موضحاً أن تبني الأمانة العامة لقضايا المياه التي تمس مصالح شعوب دول الخليج العربي بشكل مباشر يدل على الاهتمام البالغ التي توليها لأحد أهم وأبرز القضايا الرئيسية لإيجاد الحلول الفاعلة لها، ألا وهو المياه، لافتاً إلى أن الجامعة تقدم كل ما لديها من خبرة كبيت خبرة بحثي واستشاري في خدمة هذه القضية وكذلك كافة القضايا الاستراتيجية كالقضايا الطبية والبيئية والمناخية والتربوية، مثمناً ثقة الأمانة العامة بالخبرات الخليجية والدولية الاكاديمية بالجامعة.

وأثنى رئيس الجامعة على الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول الخليج، والتي شارك في صياغتها وإعدادها خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكداً أن قضية المياه لم تعد قضية إنسانية أو اقتصادية فقط، بل هي أصبحت قضية سياسية ملحة ايضاً.

ومن جانبه، نقل مدير ادارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور محمد فلاح الرشيدي تحيات الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، موكداً أن قضية الأمن المائي هي أولوية في قائمة القضايا الاستراتيجية في دول المجلس، واحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام قادة دول المجلس حفظهم الله لما له من أبعاد استراتيجية بعيدة المدى.

وأكد الدكتور الرشيدي تبني دول المجلس للعديد من السياسيات والبرامج الانمائية الرامية إلى بحث ودراسة الأمن المائي، وذلك لندرة المياه في دول المنطقة ووقوعها في رقعة جغرافية تصنف ضمن المناطقة الجافة، مشيراً إلى تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في سياق تفعيل الاستراتيجية الموحدة للمياه التي أوصت بالتركيز على الجوانب التخطيطية والإدارية للمياه، مرحباً بتوثيق التعاون مع جامعة الخليج العربي على الصعيد البحثي والتدريبي والاستشاري.

– وخلال الورشة التدريبية، قام المحاضر الرئيس في الورشة، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور وليد زباري على تقديم مقدمة حول تخطيط وإدارة الموارد المائية، وحول النظم المساندة لاتخاذ القرار في تخطيط وإدارة الموارد المائية، ومن ثم قدم تدريب عملي لحل مسألة تخطيطية لمدينة خليجية، بدءاً من بناء النموذج الرياضي لقطاع المياه في هذه المنطقة بشكل متكامل وشامل، وإدخال البيانات، والقيام بتحديد الخيارات المستقبلية وبناء السيناريوهات المستقبلية وتقييمها واختيار أفضل الحلول لاستدامة المياه فيها.