السعودية | 49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 9/11/2021، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 57 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,990 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى549,022، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,806 حالة.

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