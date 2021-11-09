شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إحباط تهريب 269 ألف قرص إمفيتامين وأطنان مخدرات للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الاجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269.512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر.

وأوضح أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (87) متهمًا؛ بينهم (47) مواطنًا، و(40) متهما من مخالفي نظام أمن الحدود؛(26) منهم يمنيو الجنسية ، و(13) أثيوبي الجنسية، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية، مبينا أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.