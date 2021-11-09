شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال «سليمان الحماد».. والصلاة عليه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل الى رحمة الله رجل الأعمال ورئيس غرفة الأحساء السابق "سليمان بن عبدالرحمن الحماد"، وسيصلى عليه في جامع الحماد بالبصيرة، وسيوارى جثمانه عصر يوم الثلاثاء في مقبرة الصالحية.

الحماد يعتبر من وجهاء الأحساء، رأس غرفة الأحساء لدورتين متتالية، خدم وطنه والأحساء في العديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية، وله بصمات على الحراك الاقتصادي في الأحساء خلال توليه رئاسة الغرفة، ودعمه للأندية الرياضية في الأحساء.

و"اليوم" إذ ألمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.