شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشورى يطالب باستخدام الطاقة البديلة في تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ضرورة الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه للعام المالي 1441 / 1442 هـ ، وطالب عضو المجلس د. حسن آل مصلوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع والتنويع في استخدام الطاقة البديلة كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها لتحلية المياه مما يضمن التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة للسنة الثانية من الدورة الثامنة - عبر الاتصال المرئي - والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442 هـ ، وطالبت عضو الشورى د. أميرة الجعفري وزارة الرياضة بضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية.

وطالب عضو الشورى سعد العتيبي وزارة الرياضة برفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة،وجعل ممارستها نمط حياة،باعتبارها ضرورة حتمية للصحة،والعمل على إعداد البرامج الهادفة إلى ترسيخها،داعياً إلى تأهيل المرافق الحكومية الحالية،والمستقبلية للاستفادة منها في ممارسةالرياضة المجتمعية

كما طالبت عضو الشورى د. عائشة عريشي وزارة الرياضة بالاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بتهيئة الأماكن المخصصة بالتنسيق مع أمانات المناطق.