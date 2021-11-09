محمد بن مسعود - الدمام - بعد الخروج من “الآسيوية” وتردّي النتائج محلياً كشفت مصادر إعلامية قريبة من الأحداث داخل نادي النصر عن نية حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنادي تقديم استقالته. وتضاربت الأنباء بشأن القرار المتوقّع من قبل إدارة الفريق بشأن الاستقالة سواء الموافقة عليها أو رفضها واستكماله لمهامه. وساءت نتائج “النصر” في الفترة الأخيرة؛ إذ يملك الفريق حتى الآن عقب نهاية الجولة الحادية عشرة 13 نقطة من أصل 9 مباريات لعبها. وتتعرض الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات بالغة من قبل النصراويين، كما يتعرض “عبدالغني” هو الآخر لنفس الهجوم؛ بسبب تردّي النتائج. 09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 03:04 PM بعد الخروج من “الآسيوية” وتردّي النتائج محلياً “حسين عبدالغني” ينوي تقديم استقالته من مهامه في “النصر” “حسين عبدالغني” ينوي تقديم استقالته من مهامه في “النصر” كشفت مصادر إعلامية قريبة من الأحداث داخل نادي النصر عن نية حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنادي تقديم استقالته. وتضاربت الأنباء بشأن القرار المتوقّع من قبل إدارة الفريق بشأن الاستقالة سواء الموافقة عليها أو رفضها واستكماله لمهامه. وساءت نتائج “النصر” في الفترة الأخيرة؛ إذ يملك الفريق حتى الآن عقب نهاية الجولة الحادية عشرة 13 نقطة من أصل 9 مباريات لعبها. وتتعرض الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات بالغة من قبل النصراويين، كما يتعرض “عبدالغني” هو الآخر لنفس الهجوم؛ بسبب تردّي النتائج. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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