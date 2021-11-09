محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ تبوك:

التقى محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف في مكتبه اليوم، بمقر المحافظة، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير.

ورحب المحافظ في بداية اللقاء بوفد تعليم المنطقة الذي يزور محافظة الوجه حاليًا، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام بالتعليم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لكل مايقدم لأهالي محافظة الوجه في جميع المجالات.

بدوره ثمن مدير تعليم تبوك المتابعة التي يحظى بها القطاع التعليمي، في مدن ومراكز وقرى وهجر محافظة الوجه، من قبل المحافظ ، معربًا عن شكره وتقديره لهذه الجهود لخدمة العمل التعليمي في المنطقة.