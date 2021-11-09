الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير الداخلية العُماني سُبل تعزيز التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الداخلية العُماني سُبل تعزيز مسارات التعاون الخليجي والتنسيق الأمني المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الحجرف، بوزير الداخلية في سلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي اليوم، بمقر وزارة الداخلية في العاصمة العُمانية مسقط.
كما شهد اللقاء بحث العلاقات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مسيرة التعاون الخليجي ويخدم دول ومواطني مجلس التعاون، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
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