آبي أحمد: مستعدون للعمل مع أصدقاء إثيوبيا لمواجهة التحديات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته مستعدة للعمل مع أصدقاء بلاده في مواجهة التحديثات الزمنية.
وكتب أحمد عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن “الحكومة الإثيوبية ذات السيادة المنتخبة ديمقراطيا مستعدة للعمل بشكل بناء مع أصدقاء البلاد في مواجهة التحديات الزمنية”.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن “الحكومة مستعدة أيضا للعمل مع الأصدقاء لتحقيق أهداف التنمية في رحلة الإصلاحات التي بدأت”.
وأردف أن “إثيوبيا ملتزمة بإحراز تقدم رغم العقبات التي واجهتها”.
من ناحية أخرى، أكد قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، اليوم الثلاثاء، أن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت “قريبة جدا”.
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وتابع مؤكدا أن قواته اقتربت من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال القائد العسكري، جال مورو: “إنني متأكد من أن الأمر سينتهي قريبا جدا”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
كما زعم مورو أن المقاتلين الموالين للحكومة الإثيوبية بدؤوا الانشقاق.
يشار إلى أن تحالف قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي نتج عنه حتى لحظة كتابة هذه السطور استعادة مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.
وشددت جبهة تحرير شعب تيغراي أنه لن يحدث “حمام دم”، بحسب وصفها، في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية.
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