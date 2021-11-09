هل يجب تسليم الإقامة عقب مغادرة المقيم نهائيًا ؟ .. «الجوازات» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، ويتم تسليمها لإدارة الجوازات أو إتلافها بعد مغادرته المملكة.

جاء ذلك خلال رد «الجوازات السعودية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، على سؤال لأحد المواطنين جاء فيه: «هل لابد من تسليم الإقامة في حال العاملة ذهبت خروج نهائي؟ الإقامة سارية لكن ضايعة».

كانت المديرية العامة للجوازات، أطلقت (4) خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين عبر منصة «أبشر» في ملتقى أبشر السابع.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الخدمات هي:

- خدمات الجوازات للأسر الحاضنة.

- خدمة موافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب العمل الجديد.

- خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي باستثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها.

- إضافة إلى النسخة المطورة من خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن هم أقل من 15 سنة.

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