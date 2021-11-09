«التدريب التقني والمهني» تعلن توفير 27 ألف وظيفة خلال 10 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن توفير ( 37065) وظيفة بمختلف المناطق، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي –عبر تويتر- أن المؤسسة تعمل على دعم الخريجين والخريجات من خلال التنسيق والشراكة مع قطاع الأعمال، لتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على الالتحاق بها.

وأشار إلى أن تلك الجهود تكللت بتوفير (37065) وظيفة بمختلف المناطق, وتنظيم والمشاركة في 125 معرض توظيف، وذلك منذ بداية العام الحالي (2021م) وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

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