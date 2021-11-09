تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط للرياح على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، 3 تنبيهات بشأن طقس اليوم الثلاثاء، على 3 مناطق بالمملكة؛ حيث تشهد هطول أمطار رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهرًا تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة المهد ، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساء.

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