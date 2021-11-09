خسرت 50 ألف ريال للحصول على رخصة قيادة.. مواطنة تروي تجربتها مع النصب الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - روت مواطنة تدعى «نوير»، تفاصيل تجربتها الشخصية مع النصب والاحتيال على المواقع الإلكترونية؛ حيث وقعت ضحية لإحدى عمليات النصب باستغلال حاجتها للحصول على رخصة قيادة.

وقالت «نوير»، في تصريحات لبرنامج «اليوم» عبر فضائية «الإخبارية»، إنها كانت ترغب في الحصول على رخصة قيادة فلجأت إلى محرك البحث العالمي جوجل، للبحث عن مدرسة قيادة، وبالفعل أظهرت النتائج موقع رسمي «مزيف» وعند مرورها إليه تم تحويلها إلى رقم «واتساب».

وأضافت: «دخلت الواتساب وتواصلت مع شخص على أساس سأتابع مع مدربة، فطلبوا مني في البداية تحويل 70 ريالًا لفتح ملف في المرور، وبحكم عدم خبرتي في تلك الأمور ومتطلبات استخراج الرخصة، وبالفعل فعلت حسابها عندي وحولت المبلغ، وللأسف بهذا الفعل ساعدتها على سرقتي».

وتابعت: «طلبت مني الموظفة استكمال الإجراءات، وأرسلت رابط أبشر وعند مروري للموقع سجلت بياناتي الشخصية والحساب البنكي، ولم أدقق للأسف في رابط الموقع نظرًا لاستعجالهم لي بحجة وجود ضغط عليهم من المشتركين، واكتشفت فيما بعد أنه موقع مزيف بتصميم طبق الأصل من الموقع الأصلي».

واستطردت: «بعد ثوانِ، تلقيت رسالة بتغيير الرقم السري لحسابي البنكي، وتم سحب مبلغ كبير من حسابي بلغ نحو 50 ألف ريال».

وأشارت «نوير»، إلى أنها اتصلت بالبنك على الفور لإغلاق حسابها، خشية الاحتيال باسمها، وبعدها قدمت بلاغ للشرطة وأطلعتهم على المراسلات بيننا وكشف حساب بنكي، وتم تحويلها إلى النيابة.

اقرأ أيضا| 10 نصائح للحماية من الاحتيال الإلكتروني والتصيد