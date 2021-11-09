83.8 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 46.3 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 83.8 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 46.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وذكر مركز الإحصاء –عبر تويتر، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الإثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,524,062) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,496,349) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,526) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (83,877,472)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح –حتى أمس الاثنين- إلى ( 46348986 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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