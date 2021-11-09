خدمات بمواقع حكومية وهمية.. خبير تقنية معلومات يحذر من أحدث أساليب النصب الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - حذر مدير تقنية المعلومات لجمعية الأمن السيبراني، مهندس محمد كردي، من أحدث أساليب الخداع والنصب الإلكتروني، حيث يلجأ المحتالون إلى نسخ المواقع الحكومية بنفس التصميم وخداع المستخدمين بتقديم خدمات معينة.

وقال «كردي»، في تصريحات لبرنامج «اليوم» عبر فضائية «الإخبارية»، إن ما يحدث يتطلب أن يكون المستخدم على درجة عالية من الوعي بشأن مخاطر هذه الأمور.

وأضاف مدير تقنية المعلومات لجمعية الأمن السيبراني، أن التعدي على الخصوصيات والبيانات يعاقب عليها القانون وفق لائحة أمن المعلومات، مطالبا المستخدمين بضرورة الانتباه وعدم إفشاء بيانات حساباتهم البنكية لأي شخص قد ينتحل صفة موظف بالبنك ويطلب بيانات خاصة بهدف السرقة.

وتابع: «مستحيل بنك يطلب بيانات عن طريق الهاتف، وهؤلاء المحتالون يستخدمون حيل الهندسة الاجتماعية في الوصول إلى البيانات، ويلجأون إلى أساليب التي تمكنهم من جذب عواطف المستخدمين وينتحلون صفات موظفين حكومين لمنحهم الثقة».

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