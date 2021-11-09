أمانة الرياض لمُلّاك محطات الوقود: وفروا بنزين «91/95» لتجنب المخالفة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبرز تسع مخالفات بمحطات الوقود يتفقدها مراقبو الأمانة، من أهمها عدم توافر البنزين بنوعية (91/95) في المحطة.

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن المراقبين يتفقدون تسع مخالفات بمحطات الوقود هي: تدني مستوى نظافة المحطة، وسوء نظافة دورات المياه، وعدم وجود رخصة تشغيل، وتلف الأرصفة والمواقف، وافتقاد المحطة للخدمات الأساسية واللوحات الإرشادية.

وغياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود، وعدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، وعدم توفير أجهزة هواء مجانية، وعدم توفير البنزين بنوعية (91/95) في المحطات.

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