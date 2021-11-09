تحديث الأنشطة العقارية في نظام التصنيف

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة "بلدي". وجاءت القطاعات كالتالي: قطاع التشييد والبناء قطاع التشغيل والصيانة والخدمات قطاع المكاتب الهندسية قطاع التغذية والإعاشة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع المعارض والمؤتمرات وأخيرا القطاع الجديد قطاع التطوير العقاري.



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