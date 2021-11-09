“المرور” يقدم 4 نصائح لقائد مركبة النقل عند نقل أي حمولة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: أوضحت المديرية العامة للمرور 4 نصائح يجب على قائد مركبة النقل مراعاتها. وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أنه ينبغي على قائد المركبة مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة: أن لا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة

أن لا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة

عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها

عدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها

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