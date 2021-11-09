اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصل إلى الإمارات و ولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه

محمد بن مسعود - الدمام - وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته إلى دولة ⁧الإمارات⁩ العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية وكان في مقدمة مستقبليه أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات

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