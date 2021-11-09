شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2300 كيلو من الخضروات والفواكه المخالفة للاشتراطات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية جدة التاريخية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين والتي أسفرت عن مصادرة (2300) كيلو من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة التلوث البصري والظواهر السلبية في الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية م. سامي ملا أن حملات البلدية شملت مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين حيث تمكنت الفرق التابعة من إتلاف (23) من العربات والبسطات المخالفة وجرى تسليم الكميات المصادرة للجمعية الخيرية مشيراً إلى مصادرة (52) قطعة من الملابس التي يعرضها المخالفون بالبسطات، فيما تم تنظيف المواقع من آثار المخلفات بجانب متابعة نظافة جميع انحاء النطاق.