بالصور.. حقائب المنتخب الإيراني في لبنان تثير الدهشة والاستغراب

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت حقائب لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار رفيق الحريري بلبنان، الاستغراب والكثير من التساؤلات لدى الناشطين اللبنانيين والعرب، حول عددها وضخامتها؛ في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الإيراني مباراة واحدة فقط في لبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: إن عدد الحقائب وضخامتها مع البعثة الإيرانية مثير للدهشة؛ مشيرين إلى أن كل لاعب يحمل معه أربع حقائب وأكثر من الحجم الكبير، ملفتة للنظر ومثيرة للتساؤلات.

ويتفاعل الناشطون اللبنانيون والعرب في هاشتاق #حقائب_المنتخب_الإيراني ومطار #رفيق_الحريري.

ويلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره اللبناني يوم 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.