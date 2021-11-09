تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 250.28 مليون حالة.. فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و307 آلاف و272 حالة، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.28 مليون حالة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-09
تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 250.28 مليون حالة.. فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و307 آلاف و272 حالة، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443
08:34 AM
وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و307 آلاف
تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 250.28 مليون حالة.. فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و307 آلاف و272 حالة، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
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