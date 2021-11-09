5 علامات تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

نشر حساب مستشفى الملك فيصل التخصصي، إنفوجرافا يسلط الضوء على السكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنه مرض يؤثر على شرايين الدماغ.

وأضاف الحساب: تحدث السكتة الدماغية نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.

وبين الإنفوجراف أعراض السكتة الدماغية.. وجاءت كالتالي:

– خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق خاصة في جانب واحد من الجسم

– صعوبة في التحدث أو الفهم

– صداع شديد ومفاجئ وقد يصاحبه غثيان

-صعوبة في الرؤية في كلا العينين أو إحداهما

– صعوبة في المشي والدوخة وفقدان التوازن

وشدد مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنه في حالة وجود أحد هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطوارئ فورا.