5 علامات تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
نشر حساب مستشفى الملك فيصل التخصصي، إنفوجرافا يسلط الضوء على السكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنه مرض يؤثر على شرايين الدماغ.
وأضاف الحساب: تحدث السكتة الدماغية نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.
وبين الإنفوجراف أعراض السكتة الدماغية.. وجاءت كالتالي:
– خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق خاصة في جانب واحد من الجسم
– صعوبة في التحدث أو الفهم
– صداع شديد ومفاجئ وقد يصاحبه غثيان
-صعوبة في الرؤية في كلا العينين أو إحداهما
– صعوبة في المشي والدوخة وفقدان التوازن
وشدد مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنه في حالة وجود أحد هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطوارئ فورا.
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