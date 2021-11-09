«أمن الطرق» يحذّر قائدي المركبات من رياح وأتربة في منطقتين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقتي المدينة المنورة والرياض؛ حيث تنشط الرياح السطحية والأتربة المثارة، ما ينتج عنه تدنٍ في مدى الرؤية.

وقال حساب «أمن الطرق» على «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي - عفيف)، ومنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من (المدينة المنورة - المهد)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع».

وأضافت: «عزيزي قائد المركبة.. قُدْ سيارتك بحذر، نظرًا لتقلب أحوال الطقس والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامتك وسلامة الآخرين».

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