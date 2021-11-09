بالصور.. نيزك الربع الخالي.. قصة اكتشاف جسم فضائي سقط قبل 400 سنة

الرياض - محمد عبدالله - منذ ما يقرب من 400 عام سقط نيزك في صحراء الربع الخالي يبلغ وزنه أكثر من ثلاثة أطنان، وتم اكتشافه في عام 1932م وهو معروض حاليا في المتحف الوطني السعودي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن فريق من «ناشيونال جيوغرافيك» زار موقع سقوط النيزك في الربع الخالي عام 1966م أي منذ نحو 55 عاما، والتقط الفريق صورًا عالية الدقة لموقع سقوط النيزك، وقد كانت هذه الصور التي التقطها مصور المجلة الأمريكي «توماس جيه أبيركرومبي» نقطة محورية في اهتمام العديد من فرق البحث بالنيزك.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن المستكشف البريطاني «جون فيلبي» اكتشف الحجر النيزكي الذي يبلغ وزنه (3.5) طن في عام 1932م، بعد أن أعطاه البدو قطعًا صغيرة من الصخور، والتي أدرك أنها ليست من الأرض.

وأضاف أبوزاهرة، أن نيزك الربع الخالي معروض حاليًا في المتحف الوطني السعودي، وأنه وفقًا للدراسات التي أجراها قسم الجيولوجيا في جامعة الملك سعود، تشير التقديرات إلى أن ذلك الجسم الفضائي اصطدم بالأرض منذ ما يقرب من 400 عام.

اقرأ أيضا:

استمرت 60 يومًا.. قصة أول رحلة موثقة لعبور الربع الخالي قبل 91 عامًا