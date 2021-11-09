«الحصيني» يحدِّد موعد بداية الشتاء الفعلي والفلكي

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن المربعانية تبدأ في 7 ديسمبر، وهى البداية الفعلية للشتاء، بينما تنتهي المربعانية في 14 يناير المقبل.

وأوضح الحصيني –عبر تويتر- أن دخول فصل الشتاء فلكيًا، وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض، سيحدث في 21 ديسمبر، وذلك بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.

وكان الحصيني ذكر في وقت سابق، أنه خلال هذه الأيام، يكون أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام، وأن الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي؛ ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار.

وأضاف أن ذلك يعتبر سببًا في انخفاض درجات الحرارة لقصر مكوث الشمس نتيجة قصر النهار، ومن المعلوم أنه كلما طال مكوث الشمس أدى ذلك إلى ارتفاع الحرارة.

اقرأ أيضا:

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق