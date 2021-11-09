«الوطني لتنمية الغطاء النباتي» بتبوك يطلق المرحلة الثانية من حملة «لنجعلها خضراء»

الرياض - محمد عبدالله - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بتبوك، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة تيماء المرحلة الثانية من حملة التشجير "لنجعلها خضراء"، وذلك بقرية الجديد التابعة لمحافظة تيماء.

وتهدف الحملة إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.

ودعا مركز الغطاء النباتي جميع شرائح المجتمع والمهتمين بالعمل التطوعي في مناطق المملكة كافة، للمشاركة في الفرص التطوعية ضمن حملة "لنجعلها خضراء" التي تطرحها الجمعيات البيئية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعيات البيئية، حيث توفر العديد من المجالات التطوعية وتشمل مشروعات: "التشجير ونثر البذور وإنتاج الشتلات في المتنزهات الوطنية وحملات نظافة الغطاء النباتي والتصوير البيئي".