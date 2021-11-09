ضبط مواطن بحوزته 123 كيلو جراما من القات المخدر

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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