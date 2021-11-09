محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها اليوم الثلاثاء، ارتفعًا في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 6.8% في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي؛ مسجلًا أعلى معدل نمو منذ عام 2012، عندما سجل نموا بنسبة 8.73 %.
وقالت “هيئة الإحصاء” إن النمو الإيجابي الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، وعودة المملكة بزيادة إنتاجها في عام 2021.
وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.7 %، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 5.8 % مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك نتيجة نمو القطاعا لنفطي بنسبة 12.9 %، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.6%، والحكومي 1.4%.
وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.6 % خلال العام الجاري، و7.5 % العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ عام 2012.. ارتفاع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6.8% في الربع الثالث من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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