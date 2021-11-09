وزير الداخلية الألماني: ألمانيا وبولندا لا تستطيعان التعامل مع الوضع على الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر في مقابلة مع بيلد أن ألمانيا وبولندا لا تستطيعان التعامل مع الوضع على الحدود وحدهما، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المساعدة.

وقال سيهوفر: “يجب أن نساعد الحكومة البولندية لتأمين الحدود الخارجية. في الواقع، هذا عمل المفوضية الأوروبية. الآن أحثهم على اتخاذ إجراء”، مضيفًا أن بولندا وألمانيا “لا يمكنهما التعامل مع الوضع بمفردهما“.

في وقت سابق، كتب السكرتير الصحفي للوزير – منسق الخدمات الخاصة البولندية ستانيسلاف زارين على تويتر أن بيلاروسيا تستعد لعملية نقل كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا، ونشر مقطع فيديو مصورًا من الجانب البيلاروسي، يوضح كيف أن مجموعة من مئات الأشخاص الذين يحملون أمتعة يسيرون على طول الطريق. بينهم نساء وأطفال.

يوم الاثنين، كانت هناك محاولات لعبور الحدود بالقوة. حاول المهاجرون التغلب على الأسلاك الشائكة، واستخدم حرس الحدود الغاز المسيل للدموع. وقال ممثل عن حرس الحدود البولندي لوكالة “سبوتنيك” إن قوات الأمن البيلاروسية أرسلت قافلة من عدة آلاف من المهاجرين ليس إلى نقطة التفتيش مع بولندا، ولكن باتجاه الحدود الخضراء.