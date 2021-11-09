صحة المدينة المنوّرة تنفّذ 709 جولات رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - شملت المراكز التجارية والأسواق العامة وقُدِّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1932 شخصاً

نفّذت صحة المدينة المنورة 709 جولات رقابية، وذلك خلال الفترة من 1443/3/25هـ، حتى 1443/4/1هـ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدِّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1932 شخصاً.