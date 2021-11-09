توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 08:53 AM
مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
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