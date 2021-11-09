واشنطن تطالب بيلاروس بالتوقف عن «التلاعب» بالمهاجرين إلى أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت واشنطن أمس الإثنين بيلاروس بالتوقف عن «التلاعب» بالمهاجرين إلى أوروبا عبر الحدود البولندية، في وقت تواجه مينسك اتهامات بتدبير موجة المهاجرين الذين يتدفقون إلى حدود بولندا سعيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن «الولايات المتحدة تندد بشدة بقيام نظام (الرئيس ألكسندر) لوكاشنكو بالاستغلال السياسي والتلاعب بأشخاص ضعفاء».

ووصف الصور والمعلومات التي وردت نهاية هذا الأسبوع من الحدود بين بيلاروس وبولندا حيث يحتشد آلاف المهاجرين بأنها «مزعجة».

ويشتبه في أن السلطات البيلاروسية تنسّق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على البلاد بعد القمع الوحشي للمعارضة البيلاروسية.

ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية مجددا «النظام للكف فورا عن التلاعب بتدفق المهاجرين عبر حدوده إلى أوروبا».