المصرف المركزي: تغطية الإصدار رقم 1886 من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1886 (ISIN BH0003014238) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 10 نوفمبر 2021 وتنتهي في 9 فبراير 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.44% مقارنة بسعر الفائدة 1.40% للإصدار السابق بتاريخ 3 نوفمبر 2021..

وقد بلغ معدل سعر الخصم %99.636 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %99.609 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 115%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.