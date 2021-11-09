«بتكوين» تتجاوز الـ67 ألف دولار مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - قفزت عملة «بتكوين» فوق 67 ألف دولار لأول مرة، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل مكاسب واسعة النطاق تشهدها سوق العملات المشفرة موخراً.

ارتفع سعر «بتكوين» أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 5% في معاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى 68.347 ألف دولار، محطمة بذلك آخر رقم قياسي تم تسجيله في 20 أكتوبر بسعر أقل بقليل من 67000 دولار.

أدت المكاسب الأخير لسوق العملات المشفرة بشكل عام إلى زيادة قيمتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 3 تريليون دولار.

تضاعفت قيمة سوق الأصول الرقمية التي مضى عليها ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان حوالي أربع مرات تقريباً منذ نهاية عام 2020، حيث أصبح المستثمرون أكثر راحة تجاه قدرة الرموز المميزة الراسخة مثل «بتكوين» وشبكات مثل «إيثريوم» و»سولانا» على مواصلة التطوير وجذب استخدامات جديدة.

قال Fundstrat في تقرير الإستراتيجية الفنية يوم الإثنين: «قد يشير اختراق بتكوين الجديد إلى بداية دفعة أخيرة للربع الرابع قبل أن يظهر سوق العملات المشفرة توطيدًا أكثر وضوحًا في العام المقبل، القوة في بتكوين وإيثريوم والعديد من العملات البديلة الأخرى تبدو مرجحة في الأسابيع القادمة.»

تأتي مكاسب «بتكوين» بعد إطلاق أول صندوق متداول مرتبط بعملة بتكوين للمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقطبت ProShares Bitcoin Strategy ETF، التي تتبع عقود بتكوين الآجلة، أكثر من 1.2 مليار دولار عند ظهورها لأول مرة.