محمد بن مسعود - الدمام - قشور فاكهة البرتقال تدعم صحة الرئة وتحمي الأسنان من التسوس وتحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وفوائد أخرى مذهلة (تعرف عليها)

يحب الكثير منا تناول البرتقال بشكل مستمر، لأنه فاكهة لذيذة ويحتوي على عناصر غذائية أهمها فيتامين «سي»، وبمجرد أكله يتخلص معظم الناس من قشره رغم فوائده الصحية المتنوعة التي يجهلها البعض، وأجريت دراسات كشفت أن قشور البرتقال تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والتي يلزم إضافتها للنظام الغذائي، لذلك توضح «هن»، فوائد تناول قشر البرتقال للصحة والبشرة، وفقًا لموقع «Health Line».

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فوائد تناول قشر البرتقال

يحتوي قشر البرتقال على مواد مضادات الأكسدة، المعادن، والفيتامينات، ويكون ذات سعرات حرارية منخفضة، وتتمثل أبرز فوائده الصحية للجسم والبشرة فيما يلي:

مصدر غني بالألياف، التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالقولون، وتخفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، تدعم الجهاز الهضمي وتساعد في الوصول لوزن صحي متزن، لدوره الفعال في إنقاص الوزن، كما تفيد القلب وتحمي من الاصابة من السرطانات.

يعزز البشرة ويجعلها نضرة كما يحد من ظهور التجاعيد وعيوب البشرة مع تقدم العمر، لاحتوائه على كميات من الليكوبين والفلافونويد ومضادات الأكسدة، كما يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء، وحب الشباب.

تحتوي قشور البرتقال على مضادات طبيعية للبكتيريا، التي تساعد في حماية الأسنان من التسوس، كما يمكن استخدامها لتبييض الأسنان دون اللجوء للعيادات بالإضافة لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين «سي» الذي يدعم صحة الرئة، والحد من الإصابة من نزلات البرد والإنفلونزا.

كيفية تناول قشر البرتقال

على الرغم من قدرتك على تناوله مباشرة، يفضل تناول قشر البرتقال على فترات، حتى لا يحدث اضطرابًا بالمعدة، كما يمكن دمجه لعناصر غذائية أخرى، مثل خلطه مع العصائر أو إضافته كعنصر غذائي أساسي إلى السلطة، يمكن تحميصه لعمل مربى البرتقال، مع ضرورة غسل القشور بشكل جيد أولًا للتخلص من البكتريا والمبيدات التي تتعرض لها تلك الطبقة.