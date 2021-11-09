فلكياً وفعلياً..”الحصيني” يكشف عن موعد الانقلاب الشتوي!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن المربعانية تبدأ في 1443/5/3هـ الموافق 7 ديسمبر، وهي البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في 11 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير.
وأضاف: “دخول الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 21 ديسمبر بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي”.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 08:38 AM
تحدث عند تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي والمربعانيةفلكياً وفعلياً..”الحصيني” يكشف عن موعد الانقلاب الشتوي!
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن المربعانية تبدأ في 1443/5/3هـ الموافق 7 ديسمبر، وهي البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في 11 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير.
وأضاف: “دخول الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 21 ديسمبر بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي”.
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