فلكياً وفعلياً..”الحصيني” يكشف عن موعد الانقلاب الشتوي!

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث عند تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي والمربعانية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن المربعانية تبدأ في 1443/5/3هـ الموافق 7 ديسمبر، وهي البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في 11 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير.

وأضاف: “دخول الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 21 ديسمبر بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي”.