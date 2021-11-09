محمد بن مسعود - الدمام - 09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 08:30 AMينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. “السعدون” تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض
تطرح شركة “السعدون” العقارية مزاد جنوب الرياض الإلكتروني؛ لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، بإشراف مركز الإسناد والتصفية(إنفاذ)، وذلك عبر مزاد علني إلكتروني يبدأ في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 2021، ويقفل بين السادسة والسابعة مساء يومالخميس 18/ 11/ 2021.
وتميّزت شركة “السعدون” العقارية بطرحها العقارات المتنوعة بمزاداتها العلنية الحديثة والمتقدمة (الإلكترونية) التي تتيح للمشتري المزايدةوالشراء إلكترونيًا، والاطلاع على مواقع وصور العقارات المطروحة عبر منصة المزاد الإلكتروني.
كما أن شركة “السعدون” العقارية تسعى لتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدميالخدمات الحكومية والمستفيدين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويضم مزاد “السعدون” المقبل مزيجًا من العقارات المتنوعة بين أرضي – تجاري – سكني – فلل – مستودعات.
يُذكر أن “السعدون” تقيم مزادها تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.