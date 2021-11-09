أخبار السعودية.. توقيف مرتكبي عدد من الحوادث بمكة.. وإيداع معاشات «الضمان الاجتماعي»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس، وإلى التفاصيل:

التحالف يدك ميليشيا الحوثي في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والجوف، أسفرت عن تدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا جنوبي مأرب.

المملكة تشارك بمنتدي الحدّ من الكوارث

رأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان (من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحدّ من مخاطر الكوارث)، الذي بدأت أعماله اليوم باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

النائب العام: المملكة تكافح الجرائم العابرة للحدود

أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في كلمة ألقاها اليوم أمام الدول المشاركة في مؤتمر دور أجهزة النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام في مكافحة الجريمة في القاهرة، بدور تلك الأجهزة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، الذي يأتي ضمن منظومة العمل التكاملي والتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.

القبض على مرتكبي عدد من الحوادث بمكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة، من القبض على (7) أشخاص، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الصحة تنشر خريطة إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548973 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 75 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537933 حالة.

توجيهات من الصحة بشأن الأطفال «الخدج»

حذرت وزارة الصحة، من المخاطر والمشاكل الصحية والأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال الخدج على المدى الطويل والمدى القصير، مشيرة إلى أن الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع 37 أي تقريبًا قبل نحو ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة الطبيعي.

إيداع معاشات «الضمان الاجتماعي»

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاشات «الضمان الاجتماعي» لشهر ربيع الآخر لمستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين بشكل مباشر؛ حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

مواطنة تبتكر جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات عن بُعد

ابتكرت المواطنة، نورة الحدري، جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات؛ حيث تمنت من وزارة الداخلية أن تتبنى ابتكارها، موضحة أن الجهاز يستطيع كشف الأجهزة والمخدرات عن بعد، فهو صنع خصيصًا لمروجي المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

البيئة: المملكة خالية من الجراد الصحراوي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة خالية من آفة الجراد الصحراوي، وذلك مع بداية موسم الشتاء، مشيرة إلى أن عمليات الاستكشاف بمساحة تجاوزت 156 ألف هكتار، أكدت أن المملكة خالية من آفة الجراد الصحراوي.

تقنية حديثة بالمملكة «لاستبدال مفصل الركبة»

استخدم مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي في مدينة الدمام والتابع لوزارة الحرس الوطني تقنية جديدة في عمليات استبدال مفصل الركبة، وقبل استخدام تلك التقنية كان يرافق العملية آلام تمتد لـ3 أشهر، لكن الآن ستجري العملية عبر روبوت وعلى أيدي أطباء سعوديين في ساعات، وسيكون بمقدور المريض مغادرة المستشفي بعد ساعات من إجرائها.

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