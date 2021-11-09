توفر 100 ألف فرصة عمل.. ضوابط برنامج توطين المسار السياحي

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة البوابة الوطنية للعمل طاقات، التابعة لصندوق الموارد البشرية هدف، ضوابط برنامج توطين المسار السياحي.

وبينّت طاقات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن برنامج توطين المسار السياحي يهدف لتوفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي لعام 2021م.

وأشارت بوابة العمل الوطنية، إلى أن برنامج توطين المسار السياحي منبثق من استراتيجية وزارة السياحة في تطوير رأس المال البشري خلال العشر سنوات المقبلة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من شغلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل السياحية.

ضوابط توطين المسار السياحي

وكشفت البوابة الوطنية للعمل طاقات، عن ضوابط التقديم في برنامج توطين المسار السياحي، وذلك من خلال توافر الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- عمر المتقدم من 18-60

- ألا يكون المتقدم طالبا (حسب بيانات وزارة التعليم).

- ألا يكون المتقدم موظف حكومي أو صاحب عمل او متقاعد حكومي او قطاع خاص.

- ألا يكون تجاوز المتقدم مدة الدعم المسموحة وهي 24 شهرًا في أي من برامج دعم التوظيف

- أن تكون فترة الانقطاع حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للانضمام في البرنامج 90 يومًا عن آخر وظيفة.

- يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بعد مضي 90 يوم وبما لا يتجاوز (120 يوم ) على أن يكون الصرف للشهر التالي لتاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف .

- أن يكون المتقدم غير مسجل في أي منشأة أخرى في التأمينات الاجتماعية اثناء التقديم على البرنامج، أو ربطه في طلب الدعم.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في طاقات.

- أن يكون الحد الأدنى للأجر هو 3200 ريال، أما الحد الأعلى للأجر فهو 15000 ريال.

- أن يكون الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية يساوي أو أكثر من الراتب المسجل في طلب الدعم وبما لا يتجاوز 15000 ريال.

- يتم استكمال دعم برامج دعم التوظيف السابقة لمن لم يكمل 24 شهراً ولم يتجاوز 3 مرات دعم .. ويمكن للمسجلين في برامج (حافز، تمهير، قرة، وصول، غسيل أيام الكلى، الشهادات الاحترافية) الاستفادة من الدعم في البرنامج.

وأوضحت بوابة العمل، أن الحد الأدنى للأجر في برنامج توطين المسار السياحي أن الحد الأدنى للأجر هو 3200 ريال، أما الحد الأعلى للأجر فهو 15000 ريال في المدن والمناطق الرئيسية.

آلية الحصول على الدعم

وبينّت البوابة الوطنية للعمل طاقات، أن نسبة الدعم تصل إلى %30 ثابتة لأجر الموظف للسنة الأولى والثانية (٢٤ شهرًا)

وأوضحت بوابة العمل، أن قيمة الحد الأعلى للدعم تصل بحد أقصى 3,000 ريال للسنة الأولى والثانية أو 50% من الراتب أيهما أقل؟

وأشارت منصة طاقات إلى أن جميع منشآت القطاع السياحية قابلة للدعم ما لم تكن موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

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