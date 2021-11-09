“الأرصاد” ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وسلوى والجبيل والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء .
وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول ورابغ والشفا والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الريث والعيدابي وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
“الأرصاد” ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-09
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وسلوى والجبيل والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء .
وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول ورابغ والشفا والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الريث والعيدابي وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443
01:55 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وسلوى والجبيل والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء .
وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول ورابغ والشفا والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الريث والعيدابي وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.