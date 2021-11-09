“معرف آل جوفان”: المملكة شهدت نهضة تنموية شاملة تواكب العصر وتراعي متطلبات المستقبل

محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهنئة وقال: البيعة تقتضي السمع والطاعة لولاة الأمر ومناصرتهم ومساندتهم

رفع معرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان باسمه وباسم جماعته التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، وقيادة دفة التنمية والعطاء والنماء لهذه البلاد الطاهرة.

وقال الجوفان: شهدت المملكة العربية السعودية منذ البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، نهضة تنموية شاملة، ومسيرة تحديثية تواكب روح العصر، وتراعي متطلبات المستقبل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة الواقعية التي بُنيت على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، لتحقق إنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات”.

وأضاف: خلال مدة وجيزة لم تتجاوز سبع سنوات، حققت المملكة المزيد من الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والزراعة، شكلت جميعها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في مصاف دول العالم المتقدمة.

وتابع: اجتماع الخاصة والعامة على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نعمة عظيمة على كل مسلم يعيش فوق ثرى هذا الوطن المبارك، توجب عليه أن يحمد الله عز وجل عليها، وأن يعمل بما تقتضيه هذه البيعة من الدعاء له أيده الله بالتوفيق والسداد، والتعاون جميعًا في البناء والخير، وتقديم ما فيه تحقيق المصلحة العليا في حفظ مدخرات هذا الوطن، والالتزام بالسمع والطاعة لولاة الأمر ومناصرتهم ومساندتهم بما يحقق الأمن والأمان ويدحر الفساد والمفسدين.

وأردف قائلاً: أسأل الله – العلي القدير – أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويوفقهما لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها العز والازدهار والرقي والسؤدد.