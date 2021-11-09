محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة اللواء الدكتور: ياسر حسن بابعير قرارًا يقضي بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف. “الأسعدي” رئيسًا للشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-09 أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة اللواء الدكتور: ياسر حسن بابعير قرارًا يقضي بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف. 09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 01:29 AM أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة اللواء الدكتور: ياسر حسن بابعير قرارًا يقضي بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

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