التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي افتراضيًا، طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتفصيلاً، استعرض السفير “المعلمي” خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وتناول خلال اللقاء “رؤية المملكة 2030” الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.
ونوه “المعلمي”، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشروعاتها التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.
وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
السفير “المعلمي” يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-09
التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي افتراضيًا، طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتفصيلاً، استعرض السفير “المعلمي” خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وتناول خلال اللقاء “رؤية المملكة 2030” الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.
ونوه “المعلمي”، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشروعاتها التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.
وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443
01:12 AM
استعرض جهود المملكة لدعم المشروعات التنموية والإنسانية بالأمم المتحدة
التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي افتراضيًا، طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتفصيلاً، استعرض السفير “المعلمي” خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وتناول خلال اللقاء “رؤية المملكة 2030” الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.
ونوه “المعلمي”، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشروعاتها التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.
وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.