محمد بن مسعود - الدمام - شاهد بالصور.. ضبط عدد من الجنود السعوديين في بيوت للدعارة بالمهرة

افادت مصادر مطلعة في محافظة المهرة بضلوع قوات الاحتلال السعودية انشاءت بيوت للدعارة خصصيا لمجنديها المحتلين المشاركين في العدوان البري على اليمن.

وحسب المصدر فان قوات مشتركة من ضباط الأمن ولجان شعبية من المجتمع داهمت اليوم الاثنين، عددٍ من هذه بيوت الدعارة في مدينة الغيضة، واعتقالت عددٍ كبير من روادها أغلبيتهم من الجنود السعوديين المنتشرين في المحافظة .

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واكد المصدر ضبط عدداً من أفراد القوات السعودية في المنازل المخصصة للدعارة وبحوزتهم مواد مخدرة بينها مادة الحشيش وحبوب الهلوسة والبانجو.

الجدير بالذكر أن سكان المهرة لطالما اشتكوا من سلوكيات الجنود السعوديين المريبة والمشبوهة في حركاتهم و تنقلاتهم داخل أحياء عددٍ من المديريات في مقدمتها مديرية الغيظة.