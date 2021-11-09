ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض

حذرت وكالة ناسا الفضائية من اقتراب كويكب عملاق من الأرض، بحجم برج إيفل، على أن يصل في شهر ديسمبر المقبل، ولكن لا داعي للذعر، بحسب ما ذكرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

وأوضح متعقب الكويكبات التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، أن الصخور المحتمل خطورتها، لن تمر إلا في نطاق 2.4 مليون ميل من الأرض في 11 ديسمبر.

وعلى الرغم من أن الكويكب الذي يُطلق عليه اسم «4660 نيريوس» ، يبلغ عرضه 330 مترًا، إلا أنه غير مرجح أن يشكل أي تهديد، فمن المنتظر قيامه بالمرور 12 مرة أخرى بالقرب من الأرض في العقود المقبلة.

ومن المتوقع، أن يكون أقرب اقتراب من الكويكب على شكل بيضة هو 14 فبراير 2060 ، عندما يكون على بعد أقل بقليل من 745645 ميلًا، إذ اكتشف العلماء الكويكب لأول مرة في عام 1982، وبسبب قرب مداره من الأرض، فمن المحتمل أن تتمكن المركبات الفضائية من الوصول إليه.

ولا توجد حاليًا أي رحلات استكشافية مخططة لاستكشاف الكويكب ولكن تم النظر في ذلك، حيث اعتبرت المهمة الروبوتية التابعة لوكالة ناسا لرانديفو شوميكر، ومهمة هايابوسا اليابانية نيريوس أهدافًا، قبل اختيار الخيارات الأخرى.

وجدير بالذكر، أن الإمارات العربية المتحدة، قد خططت الشهر الماضي، للقيام بمهام لاستكشاف الكويكبات، وستصبح أول دولة عربية تقوم بذلك، ومن المقرر أن تبدأ مهماتهم في عام 2028، وستشمل استكشاف سبعة كويكبات، بالإضافة إلى كوكب الزهرة، لتتوج بهبوط كويكب في عام 2033.