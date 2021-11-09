محمد بن مسعود - الدمام - استنفار امني لقوات الحوثي في صنعاء عقب وصول جثة احد قياداتها البارز من مأرب

كشف مصدر امني عن استنفار أمني يشهده حي مسيك في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين. وقال المصدر ان استنفار الأمني جاء بسبب وصول جثة قيادي حوثي بارز الى الحي عقب مقتله في مأرب شرق البلاد. قد يهمك ايضاً واضاف ان القيادي الذي قتل يدعي ابو ابراهيم المؤيد تم تعيينه مشرف امني على مديرية العبدية. وافاد ان المؤيد ذهب مع تعزيزات الى اطراف الجوبة لمواجهة من وصفهم بالمرتزقة وفقا للمصدر الامني. ونوه ان الحي شهد استنفار امني خوفا من اي عملية تطال لحظة التشييع.

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