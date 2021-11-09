5 دول أوروبية تنتقد قرار إسرائيل بشأن 6 منظمات فلسطينية

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” بيانا مشتركا أصدرته كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا قالت فيه الدول الخمس إنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإسرائيلية حول أسباب إدراجها للمنظمات الفلسطينية على قائمة الإرهاب.

© AP Photo / Alaa Badarneh

وجاء بيان الدول الخمس بعد أن عقد مجلس الأمن، أمس الإثنين، جلسة تشاورية مغلقة لمناقشة قضية الاستيطان الإسرائيلي، ولم يتخذ المجلس المكون من 15 عضوا أي إجراء بعد الجلسة.

لكن البيان الذي ألقاه سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، قال إن قوائم الإرهاب التي تعدها إسرائيل لها عواقب بعيدة المدى على منظمات المجتمع المدني من الناحية السياسية والقانونية والمالية، كما أكدوا أنهم سيدرسون بعناية المعلومات التي قدمتها إسرائيل.

وأضاف البيان أن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات، فالمجتمع المدني مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسرائيل وفلسطين.

يذكر أن إسرائيل قالت، الشهر الماضي، إن 6 منظمات حقوق إنسان فلسطينية مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة سياسية يسارية علمانية لها جناح مسلح نفذ هجمات دامية ضد إسرائيليين، وتعتبر إسرائيل والدول الغربية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.

وتنفي الجماعات الست، التي يرتبط بعضها بعلاقات وثيقة مع جماعات حقوقية في إسرائيل وخارجها، هذه المزاعم ويقولون إن تصنيف الإرهاب يهدف إلى تكميم أفواه منتقدي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.