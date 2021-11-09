محمد بن مسعود - الدمام - مصرع ”محمد علي” القيادي البارز في قوات الحوثي وقائد مجاميع المليشيات بمأرب (صورة)

لقي أحد القيادات العسكرية البارزة، في قوات الحوثي ، مصرعه بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن). وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، ‏مصرع قائد مجاميع القوات الحوثية في مأرب المدعو “محمد علي العمري”. قد يهمك ايضاً وبحسب المصادر فإن، القيادي العمري قتل مع العشرات من مقاتلي قوات الحوثي في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب. كما أكدت المصادر، أن قوات الحوثي تلقت ضربة موجعة بمقتل القيادي العمري، الذي يعد من أبرز قياداتها العسكرية الميدانية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ”محمد علي” القيادي البارز في قوات الحوثي وقائد مجاميع المليشيات بمأرب (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.