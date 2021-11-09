محمد بن مسعود - الدمام - خبير عسكري يحذر من بث مقابلة لوزير الدفاع ”المقدشي” ويقول بانها قد تخدم الحوثيين

حذر الباحث اليمني المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، من بث اللقاء الذي أجراه وزير الدفاع اليمني، محمد علي المقدشي على قناة “اليمن اليوم” وسيتم عرضه الأربعاء القادم.

وقال الذهب في سلسلة تغريدات على تويتر، عرض لقاء وزير الدفاع في هذا الظرف الشديد الحساسية لن يضيف شيء للمعركة الوطنية التي يخوضها اليمنيين ضد الحوثيين، مؤكدا أن الحوثي سيكون المستفيد من كشف خباياها.

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‏وتساءل الباحث الذهب عن القيمة العسكرية التي سيضيفها وزير الدفاع الفريق ‎المقدشي، إلى جهد المواجهة مع ‎الحوثيين، بظهوره في برنامج ‎”بلا رحمة” في هذا الظرف الشديد الحساسية الذي يجب أن يعمل لكل كلمة يقولها، ألف حساب.

وتابع قائلا: “توقعاتي أن الآثار والاستجابات ستكون سلبية؛ لذلك يجب تأجيل نشر الحلقة”.

ويضيف الذهب: “‏الأسئلة والردود، يمكن توقعها قبل سماع الحلقة، فهي تدور حول قضايا كلها مثار نقاش حتى اللحظة، وليس المستفيد من كشف خباياها سوى العدو”، في إشارة إلى أن المستفيد من لقاء وزير الدفاع لقوات الحوثي.

واختتم الخبير العسكري بقوله: “بهذا الظهور تجبروننا على تذكر تلك اللقاءات التي كانت الأخت رحمة تجريها مع أشخاص، فيما كان ‎الحوثيون ومن لف حولهم، يضيقون الخناق على ‎صنعاء”.